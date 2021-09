Publié le Mercredi 15 septembre 2021 à 10:20:00 par Théo Valet

Quand la vie te défèque dessus jusqu'à la noyade

Luc a vu son cher et tendre Total War Warhammer III se faire dégager à 2022, depuis il pleure en PLS dans sa chambre. Aujourd'hui, je vais le rejoindre et pleurer avec lui. Dying Light 2 : Stay Human est repoussé au 4 février 2022.D'un côté j'ai envie de pleurer, mais de l'autre je pense à l'état de Cyberpunk 2077 lors de sa sortie. Je me dis que c'est pas plus mal que le jeu soit repoussé. Au moins, il sera mieux fini et contentera les joueurs dès le début sans avoir besoin de 50 patchs différents.Soyons donc un peu patient, on se donne rendez-vous le 4 février 2022 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.