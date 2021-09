Honey, I joined a Cult est disponible en Early Access

Publié le Mercredi 15 septembre 2021 à 09:40:00 par Théo Valet

Les Sims version secte

Dans ce premier jeu du studio Sole Survivor Games, vous incarnez le chef d'une secte dans les années 1970. Vous allez devoir concevoir une base pour vos fidèles. Vous allez également pouvoir décider qu'est ce que vos fidèles vont croire, qu'est ce qu'ils doivent faire, etc. Le but étant de faire prospérer votre secte et de rapporter de l'argent. Cependant, tout ne sera pas si simple, des gens qui n'aiment pas les sectes manifesteront pour vous faire perdre de l'argent. Les forces de l'ordre et les agences gouvernementales feront également tout pour vous faire fermer boutique.Le jeu est disponible dès à présent en Early Access sur Steam pour la modique somme de 19,99 €.