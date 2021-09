Du nouveau contenu pour F1 2021

Publié le Mardi 14 septembre 2021 à 12:15:00 par Luc Vidal

L'Aston Martin arrive

dévoile du nouveau contenu gratuit prévu pour cette fin d’année, et la première partie est déjà disponible.Le nouveau circuit Portimão est arrivé, en même temps que la nouvelle voiture de sécurité Aston Martin et une mise à jour des performances des voitures. Deux autres nouveaux circuits, Imola et Djeddah, arriveront respectivement en octobre et novembre, accompagnés d’autres mises à jour.