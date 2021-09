Deux jeux signés HusHucHu Rice sur Steam

Publié le Mardi 14 septembre 2021 à 11:15:00 par Côme Richetta

Le mystère s'épaissit

Et pour les deux jeux à rajouter au cabinet des curiosités aujourd’hui, nous les devons au même développeur HusHucHu Rice qui publie deux de ses jeux :etest à propos de créer un programme comme si c’était un jeu. L’intention ici est de démontrer comment la programmation de logiciel est semblable à la construction d’un jeu vidéo. Nous avons donc un jeu vidéo dans lequel on construit un jeu vidéo pour en faire une simulation de programme. C’est simple !Retrouvezsur Steam ici est un peu plus relaxant au niveau neuronal. Il s’agit d’un jeu de tir où vous contrôlez les ennemis et interagissez avec les éléments du jeu pour les vaincre. Petit mot d’avertissement cependant : aucune VF n’est disponible.Retrouvezsur Steam ici