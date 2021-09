Publié le Mardi 14 septembre 2021 à 10:00:00 par Luc Vidal

Beaufort

Cette semaine comme toutes les semaines, nous vous dévoilons le top des ventes de jeux vidéo en France, envoyé par le SELL. Il s’agit de la 35ème semaine de 2021. Et comme chaque semaine, on l’illustre avec un fromage. Aujourd’hui, on vous parle du. Ce fromage nous venant de Savoie est fait avec du lait cru et entier. Il possède une pâte lisse de couleur ivoire et a une forme circulaire dont les côtés sont concaves. Il se caractérise par son goût aux arômes multiples, sans pour autant être trop fort.Cette semaine voit la domination totale de la Switch, qui est la seule console présente au top 5 général. Du côté des classements spécifiques, on a peu de changements.se fait une place dans le classement Xbox One, etarrive au classement PS5.Voici lepour la semaine du 30 août au 5 septembre 2021 : Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo Switch) Animal Crossing : New Horizons (Nintendo Switch) Super Mario 3D World + Bowser’s Fury (Nintendo Switch)Ring Fit Adventure (Nintendo Switch) The Legend of Zelda : Skyward Sword HD (Nintendo Switch)Ghost of Tsushima – Director’s CutSpider-Man : Miles MoralesF1 2021Aliens : Fireteam EliteF1 2021GTA V : Edition PremiumWRC 10GTA V : Edition PremiumAnimal Crossing : New Leaf – Welcome Amiibo – SelectsLuigi’s Mansion 2 – SelectsSuper Mario 3D Land - SelectsF1 2021Les Sims 4 : Edition StandardLes Sims 4 : Vie à la Campagne