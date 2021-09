Photography Simulator a été annoncé

Publié le Lundi 13 septembre 2021 à 12:40:00 par Luc Vidal

Je n'ai pas vu de chat je suis donc déçu

se dévoile avec ce trailer de gameplay.Ce simulateur traitera donc de la photographie, mais plus particulièrement de celle de la vie sauvage. Le jeu semble déjà assez complet. En plus de gérer les paramètres de l’appareil lorsqu’on prend une photo, le trailer montre des moments de pistage d’animaux, de pose de caméras cachées, de pilotage de drone et pleins d’autres choses. On a encore une fois un simulateur qui semble prendre son sujet très à cœur. Et puis là c’est des animaux, personnellement ça m’intéresse plus que des voitures ou des tondeuses.Si cela vous intéresse, vous pouvez déjà ajouterà votre liste de souhaits sur Steam.