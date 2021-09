Potion Tycoon, un simulateur de sorcière capitaliste

Publié le Lundi 13 septembre 2021 à 11:50:00 par Côme Richetta

Qui veut concoter de délicieuses potions ?

L’éditeur Daedelic Entertainement a publié hier le trailer du prochain jeu de Snowhounds Games : un jeu de gestion en 2D dans un univers fantastique où vous devrez faire le commerce d’élixirs magiques et autres parfums enchantés :Lancez vous dans l’industrie de la potion, et apprenez à devenir le maître de cet artisanat. Il vous faudra construire votre atelier et votre boutique pour vendre vos précieuse potions que les gens s’arracheront à prix d’or. Le défi sera de gérer votre boutique, faire des recherches et des mélanges pour obtenir de nouvelles potions et devenir le roi du marché.Aucune date de sortie n’a été révélée, mais vous pouvez ajoutersur votre Wishlist Steam pour rester informé quand il sortira en Early Access