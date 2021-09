Voice Cards: The Isle Dragon Roars est annoncé

Publié le Lundi 13 septembre 2021 à 11:10:00 par Théo Valet

Assez maigre comme trailer

Pour être maigre, c'est maigre. On ne sait pas à quoi le jeu ressemble, ni quand il sort, ni sur quelle plateforme. On sait seulement que Voice Cards: The Isle Dragon Roars sera un RPG qui sera raconté à travers des cartes. Ce jeu est prévu pour stimuler l'imagination des joueurs et leur ouvrir l'esprit sur une nouvelle façon de raconter une histoire. Il est développé par ceux qui ont fait les NieR ainsi que Drakengard et édité par Square Enix. On verra ce que ça donne prochainement.