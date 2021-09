ARK : Ultimate Survivor Edition sortira en version physique

Publié le Lundi 13 septembre 2021 à 10:30:00 par Théo Valet

Les dinosaures n'ont qu'à bien se tenir

Déjà disponible en version digitale sur PC, PS4 et Xbox One, ARK : Ultimate Survival Edition se verra doté d'une version physique pour la PS4 et la Xbox One.Cette version comprend le jeu ARK : Survival Evolved ainsi que tous les contenus sortis comme les extensions Scorched Earth, Aberration, Extinction, Genesis Part 1 et Genesis Part 2. De quoi s'amuser un bon moment.Pour rappel, dans ARK, vous échouez sur une île étrange sans n'avoir rien avec vous. Vous allez devoir chasser, récolter, confectionner de l'équipement et j'en passe si vous voulez survivre. En effet, l'île est peuplée de gigantesques dinosaures et autres créatures préhistoriques. Si vous vous débrouillez bien, vous pourrez les apprivoiser et vous en servir dans votre aventure. Le jeu peut en plus être joué en coopération si vous le souhaitez, de quoi bien rigoler avec vos amis.La version physique de ARK : Ultimate Survival Edition est prévu pour le 19 novembre 2021.