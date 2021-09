Pax Narcotica : Trafficker est annoncé

Publié le Lundi 13 septembre 2021 à 10:10:00 par Luc Vidal

Pour faire comme dans Narcos

a été annoncé pour 2022.Comme son nom peut vous le faire penser,est un jeu dans lequel vous gérez votre propre cartel de drogue en Amérique du Nord. Vous devrez organiser vos envois de drogue et vous assurer qu’ils passent bien la frontière. Vous pourrez négocier avec d’autres cartels rivaux, ou juste les écraser. Il faudra aussi gérer la police, s’assurer que l’argent revienne bien jusqu’à vous pour que vous puissiez payer vos hommes de main. Vous pourrez affecter ces derniers à la protection des convois, par exemple. Le jeu se déroule en temps réel, mais vous pourrez arrêter le temps pour réfléchir à votre stratégie.promet une grande liberté dans vos choix et les manières dont vous pourrez régler vos problèmes. En clair, nous avons ici un joli mélange entre gestion, simulation et RTS.