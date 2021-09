Publié le Lundi 13 septembre 2021 à 09:30:00 par Théo Valet

Les RPG ont toujours autant la cote

Tales of Arise. Tales of Arise. Pathfinder: Wrath of the Righteous. NARAKA: BLADEPOINT. Save 50% on No Man's Sky. Tales of Arise Ultimate Edition. NBA 2K22. Battlefield V. Life is Strange: True Colors. Save 33% on Red Dead Redemption 2.

Nous sommes le lundi 13 septembre, et comme tous les lundis matin, nous vous présentons le top des ventes de jeux vidéo sur Steam.Cette semaine, les RPG sont devant, et on peut voir que les soldes ont profité à Red Dead Redemption 2 et à No Man's Sky qui a sorti sa nouvelle grosse mise à jour il n'y a pas longtemps. On peut également voir que Life is Strange : True Colors était un minimum attendu vu son positionnement dans le top 10.