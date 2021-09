- Life is Strange : True Colors est sorti

Publié le Vendredi 10 septembre 2021 à 13:00:00 par Luc Vidal

Faut pas prendre de LSD les enfants

est disponible sur PC (Steam et Windows Store), PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, GeForce NOW et Google Stadia. Il sera également disponible sur Switch plus tard dans l’année.Ce nouvel opus de Life is Strange a pour personnage principal Alex Chen, une jeune fille qui a un pouvoir d’empathie. Elle peut voir les émotions d’autrui sous la forme d’auras colorées, mais elle peut également absorber et agir sur ces émotions. Elle va enquêter sur l’accident suspect qui a entraîné la mort de son frère Gabe. Son pouvoir va donc pouvoir l’aider à connaître les pensées véritables des personnes qu’elle rencontre.Après les confinements et autres distanciations sociales, ce jeu traitant des relations humaines pourra peut être faire du bien à certaines personnes.