- Dice Legacy est disponible sur Switch et PC

Publié le Vendredi 10 septembre 2021 à 12:30:00 par Théo Valet

A vos dés ! Prêt ? Partez !

Dice Legacy est un jeu de survie et de construction dont on vous a déjà parlé plusieurs fois. Vous devez construire et étendre votre colonie tout en affrontant les dangers du monde circulaire où vous vous trouvez. Tout se joue à l'aide de dés que vous lancez. Il va falloir s'en remettre au destin et à la chance, mais peut-être que vous pouvez manipuler les dés à votre avantage ?Le jeu est disponible pour 19,99 € sur PC via Steam et sur Switch.