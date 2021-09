- Hindsight 20/20 : Wrath of the Raakshasa est disponible

Publié le Vendredi 10 septembre 2021 à 12:20:00 par Luc Vidal

Quand la morale devient du gameplay

est disponible sur PC (Steam), PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One et Switch.Dans ce jeu vous incarnez Jehan, qui doit décider du sort de son royaume, le Royaume de Champaner. Ce dernier est attaqué par des monstres appelés Raakshasa. Vous avez le choix entre deux styles de combat : le bâton, qui respecte les lois du royaume, et l’épée, un peu plus violente. Chaque choix que vous ferez va impacter ceux autour de vous. L’histoire va donc évoluer continuellement en fonction de vos actions. Vous devrez choisir votre style de combat en fonction de la situation narrative en plus de vos goûts personnels et de vos ennemis.est donc un jeu qui utilise les choix moraux de manière assez intéressante.