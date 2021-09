- UnMetal, un bandana et de la discrétion

Publié le Vendredi 10 septembre 2021 à 12:10:00 par Côme Richetta

Du jamais vu

Ce trailer d’était certainement ce dont j’avais le plus besoin ce matin, et je ne l’aurai pas deviné.N’avez-vous jamais rêvé de jouer au premier Metal Gear, mais en bien ? D’incarner un agent secret, mais qui fait des blagues limites (non, ce n’est pas un jeu OSS 117) ? De vous échapper d’un égout rempli de rats alors que vous êtes déguisé en fromage ?C’est donc l’heure pour Jesse Fox de prouver son innocence, ce pauvre homme s’étant fait incarcérer dans une base militaire clandestine pour un crime qu’il n’a pas commis. Vous devrez user de votre ingéniosité et discrétion pour construire des gadgets et éviter les gardes qui ne semblent pas croire votre version des faits.Une demo deest déjà disponible, si vous voulez vous faire votre idée, avant que le jeu ne sortesur PS4, Xbox One, Nintendo Switch et PC.