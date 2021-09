Le catalogue de Forza Horizon 5 point le bout de son nez

Publié le Vendredi 10 septembre 2021 à 11:50:00 par Côme Richetta

Quels bolides allons-nous piloter ?

Lors du dernier livestream Let’s Go ! de Playground Games, nous avons eu un aperçu des différentes voitures que nous allons retrouver dansPour tous les amateurs de voitures, la Ford Super Duty, la Porsche Taycan et la Jaguar Sport de 1991 sont les grandes vedettes de ce livestream.Ce n’était qu’un début, et le studio compte bien révéler plus de bolides dans les semaines à venir avant la sortie du jeu.sera disponible leavec le Xbox Game Pass.