PlayStation Showcase : Project Eve

Publié le Vendredi 10 septembre 2021 à 11:00:00 par Théo Valet

Une fille badass qui pète du gros monstre

Project Eve est un jeu d'action développé par Shift Up. Vous incarnez Eve, une survivante de la guerre entre la Terre et les NA:tifs, des envahisseurs qui ont réussi à chasser les humains de leur planète. Vous allez retourner sur Terre pour affronter des créatures qui vous sont totalement inconnues. Le combat sera vraiment mis en avant avec un système de combos à placer au bon moment pour faire très mal. Le retour haptique de la manette Dualsense est prévu pour vous faire ressentir chaque coup porté. Au fil du jeu, vous obtiendrez de nouvelles capacités, de nouveaux objets et autres pour être prêt pour n'importe quelle situation.Le jeu s'annonce bien bourrin et jouissif, il n'a pas encore de date de sortie mais, au vu du trailer, il semble à un stade bien avancé. Comme pour beaucoup de jeux, affaire à suivre !