PlayStation Showcase : Marvel's Wolverine

Publié le Vendredi 10 septembre 2021 à 10:10:00 par Théo Valet

Surprise !

Alors celui-là, on ne l'a pas vu venir. Insomniac Games, non content de travailler sur Marvel's Spider Man 2, travaille également sur Marvel's Wolverine. Notre canadien préféré aura donc une belle aventure bien à lui dans les prochaines années (on ne sait pas encore pour quand le jeu est prévu). Le projet n'en est encore qu'à ces débuts, mais on sait que ce sera un jeu avec une narration soigné et chargée d'émotion et avec un Gameplay qui risque d'avoir du tranchant.Sachant qu'ils sont développés par le même éditeur, peut-on s'attendre à un univers commun entre Marvel's Spider Man et Marvel's Wolverine ? Affaire à suivre...