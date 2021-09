PlayStation Showcase : Marvel's Spider Man 2

Publié le Vendredi 10 septembre 2021 à 10:00:00 par Théo Valet

Mais c'est dans si longtemps !

On a eu Marvel's Spider Man, puis Marvel's Spider Man : Miles Morales. Désormais, on aura Marvel's Spider Man 2 avec Miles et Peter ensemble en tant que Spider Man ! Et ça s'annonce incroyable en plus de ça. Dans cette suite, on suivra toujours l'histoire de ces deux jeunes hommes au destin incroyable. Ils vont encore devoir sauver la ville de New York face aux nouvelles menaces qui apparaîtront. Et pour le moment, la première menace connue semble être le grand Venom. Il sera doublé par Tony Tood, qu'on a pu voir récemment dans le film Candyman.Si le deuxième opus est aussi réussi que le premier, avec une histoire aussi cool, je sens qu'on tient un futur très gros hit. Il faudra cependant attendre un moment étant donné qu'il devrait arriver en 2023 exclusivement sur PS5.