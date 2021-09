PlayStation Showcase : God Of War Ragnarok

Publié le Vendredi 10 septembre 2021 à 09:50:00 par Côme Richetta

La fin du monde pour le dieu de la guerre, que peut-il demander de plus ?

Santa Monica Studios ne nous a pas déçu. Un trailer excitant de, mélangeant des cinématiques du jeu et du Gameplay, avec des visuels autant soignés que dans le premier volet et les combats ont l’air encore plus satisfaisants.Il va falloir embarquer à nouveau dans une aventure, cette fois avec votre fils Atreus ayant grandi, et Mimir toujours à la ceinture. Une bonne équipe pour affronter la fin du monde, le Ragnarok !Et oh, que vois-je ? Thor et son marteau dans le trailer ? J’imagine qu’il faudra attendre encore un peu pour avoir plus d’images de Gameplay et d’informations sur l’histoire, ainsi que pour une date de sortie précise. Croisons les doigts pour que ce soit en 2022.