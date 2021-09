After the Apex, une série de vidéos pour F1 2021 avec Daniel Ricciardo

Publié le Jeudi 9 septembre 2021 à 12:10:00 par Luc Vidal

Une histoire en dehors des circuits

Codemasters et Electronic Arts proposent une initiative assez originale :Il s’agit d’une série de vidéos mélangeant interview et animation. La personne interviewée est le pilote Daniel Ricciardo, de l’écurie McLaren. Le but de cette série est de donner un aperçu sur la vie du pilote et sur ses passions en dehors de la Formule 1. Les épisodes de la série sortiront au fil des prochains mois. Du joli contenu pour les fans de F1 2021 et de Formule 1 en général qui pourront en apprendre plus sur l’un de leurs héros avec des images d’animation colorées et très dynamiques.