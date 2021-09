Hideo Kojima sort le Final Trailer pour Death Stranding Director's Cut

Publié le Jeudi 9 septembre 2021 à 11:30:00 par Théo Valet

Il faut avouer que c'est très classe

Pour promouvoir la versiondelui-même a monté un" où on peut voir ce que donnera le nouveau format d'image "Wide Mode" capturé avec la, en ratio 21:9. Il s'est en plus offert la musique de Woodkid qui accompagne très bien ces magnifiques images.Cetteajoute de nouvelles armes, de nouveaux équipements et de nouveaux véhicules ainsi que de nouveaux modes, missions et zone à explorer. Il y aura aussi des améliorations pour les trames narratives qui se verront enrichies ainsi que des améliorations de l'interface utilisateur. Le but étant d'offrir l'expérience ultime à ceux qui ont la chance de posséder uneCar oui, cette édition est une exclusivité pour cette console.Pour rappel, dans, vous incarnez Sam Brides (joué par Norman Reedus), ce dernier a pour mission de redonner espoir à l'humanité en reliant les derniers survivants d'une Amérique décimée.Lasera disponible le. Pour ceux qui ont le jeu suret qui veulent passer sur, vous devrez débourserpour profiter de cette version.