Le nouveau Warioware débarque cette semaine

Publié le Jeudi 9 septembre 2021 à 10:45:00 par Côme Richetta

Wario et sa bande plus forts que jamais

Faites-vous aspirer dans l’univers de! Vous allez incarner les différents personnages de la bande de Wario pour les aider à s’échapper d’un monde de mini-jeux dans lequel ils ont été aspirés.Le jeu possède un Mode Histoire et un Mode Arcade, regroupant 10 manières de jouer différentes, plus les défis hebdomadaires en ligne, et même un mode classé pour ceux qui veulent de la compétition.Warioware oblige, des centaines de mini-jeux pour 1 à 4 joueurs sont promis, quel que soit le mode de jeu.Pour les impatients, une démo gratuite est déjà disponible, etsort officiellement lesur Nintendo Switch uniquement.