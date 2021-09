EXOR Studios annonce The Riftbreaker

Publié le Jeudi 9 septembre 2021 à 10:30:00 par Théo Valet

Et ça envoie du pâté

Dans, vous incarnez Ashley S. Nowark, surnommé "Riftbreaker". Vous êtes envoyé par un portail à sens unique sur une planète lointaine appelé Galatea 37. Votre but va être de développer une base qui vous permettra de faire des aller-retour entre Galatea 37 et la Terre, pour au final pouvoir la coloniser. Vous possédez une armure capable de résister à tout ce qui est dangereux. Elle permet aussi de construire des éléments, d'extraire des ressources, de collecter des spécimens, et bien évidemment de vous battre.Thevous proposera 4 modes de jeu différents. Lavous fera construire votre base ainsi que tout ce qu'il faut pour l'alimenter. Pour trouver les matériaux, il faudra explorer le monde généré procéduralement. Vous devrez également vous défendre contre les aliens qui ne voient pas d'un très bon œil votre arrivée. Le modevous propose de survivre à des hordes d'ennemis dans un temps imparti. Dans le mode, vous pourrez construire votre base plus tranquillement. Vous pourrez même modifier la zone de jeu en y ajoutant des points d'apparitions d'ennemis, des points de ressources et autres. Enfin, le mode, vous demande de construire une base permettant de relier les deux planètes ensemble. Il faudra plein de matériaux, et autres. Ça sera donc à vous de vous débrouiller pour réussir.Le jeu est prévu pour leprochain. Il sortira sur PC, Xbox Series et PS5. Plus tard dans l'année, il arrivera également sur PS4 et Xbox One.