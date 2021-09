Phalanx, la saison 1 de Aliens : Fireteam Elite vient de débuter

Publié le Jeudi 9 septembre 2021 à 10:15:00 par Luc Vidal

On combat des Aliens avec un CRS

Cette première saison devient avec une mise à jour gratuite disponible sur Xbox Series X/S, Xbox One, PS5, PS4 et PC (Steam).La mise à jour apporte une nouvelle classe : le Phalanx, un porteur de bouclier. Elle amène également quatre nouvelles armes et de nouvelles récompenses cosmétiques.Cette saison apporte également le premier DLC du Pass Endeavor : l’Arsenal Wey-Yu. Ce DLC contient deux skins d’armures pour chaque classe (soit 12 au total), des cosmétiques, des emotes, un Pack de Cartes Challenge, un Pack de consommables et un Pack de crédits .