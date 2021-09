The Witcher illustré : Le Dernier voeu, un livre magnifique

Publié le Jeudi 9 septembre 2021 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Indispensable pour les fans

Après le superbe The Witcher : Le Sorceleur , et The Witcher : Le moindre mal sortis l'année dernière, les Editions Bragelonne remettent le couvert avec The Witcher : Le Dernier voeu.Il s'agit de la dernière nouvelle du premier tome de la saga Le Sorceleur, par Andrzej Sapkowski, ici mise en images par Mikaël Bourgouin. Elle raconte la rencontre entre Geralt et Yennefer. Mikaël Bourgouin n'est pas un nouveau venu : on lui doit notamment le Codex Angélique, aux éditions Delcourt (3 tomes) et Blue Note (2 tomes) aux éditions Dargaud.Alors qu'ils s'adonnent à une paisible partie de pèche, Geralt et Jaskier libèrent accidentellement un djinn enfermé dans une amphore. Le troubadour n’a le temps de formuler qu’un voeu avant d’être violemment agressé par la créature déchaînée. C’est vers la cité voisine, Rinde, que Geralt transporte son compagnon de route dans un état critique. On conseille alors au sorceleur de rencontrer la seule personne à même de dispenser une formule magique curative, Yennefer de Vengerberg. Geralt ne le sait pas encore, mais il va sceller son destin à celui de cette magicienne…Encore une fois, Bragelonne nous livre un ouvrage de qualité, au format A3, offrant un support idéal pour les illustrations. C'est un chouette bouquin, qui aura toute sa place dans votre bibliothèque. Une histoire passionnante à lire, jolie à regarder, bref, un beau cadeau à faire ou à se faire. Le livre coûte 24,90 €.