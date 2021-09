World War Z arrive sur Switch

Publié le Jeudi 9 septembre 2021 à 09:50:00 par Théo Valet

Il débarque après la bataille

Après être sortie depuis 2019 sur PC, Xbox One et PS4,débarque surle 2 novembre prochain. Ce "zombie shooter coopératif" vous fait traverser le monde dans la peau de survivants qui vont devoir résister à des hordes de zombies impressionnantes. Et quand je dis impressionnante, je ne rigole pas. Pour y avoir joué avec des amis, c'est assez fou de se faire charger par une cinquantaine de zombies alors qu'on est partie se balader tout seul comme un débile.Je ne sais pas ce que ça va donner sur Switch, mais c'est un jeu très sympa à plusieurs. Cette version sur la console portable de Nintendo comprendra les quatre épisodes de la campagne. Une versionsera également disponible, comprenant d'autres skins, armes et autres.