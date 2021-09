- Le prochain film d'animation Pokémon prévu pour le 8 octobre sur Netflix

Publié le Mercredi 8 septembre 2021 à 11:20:00 par Luc Vidal

Le crossover avec Tarzan

Le prochain film d’animation Pokémon,, est prévu pour le 8 octobre sur Neftlix, à l’occasion de la célébration du 25e anniversaire de Pokémon.Comme son nom l’indique, le film se déroule dans la jungle, où Zarude, le Pokémon fabuleux, élève un jeune humain qui pense être un Pokémon. Sa rencontre avec les héros de la série va changer la donne. Ce film est le 23e film Pokémon de la franchise dans lequel on retrouve Always safe et No matter what, deux nouveaux titres créés par l’artiste Cyn pour le film. Une autre nouvelle chanson, Wonderful, a été écrite pour le programme P25 : la musique qui célèbre les 25 ans de Pokémon.Enfin, les joueurs de Pokémon Epée et Pokémon Bouclier pourront recevoir Papa Zarude et Celebi chromatique, deux personnages du film, en s’abonnant aux e-mails du Club des Dresseurs Pokémon avant le 25 septembre.