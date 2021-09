- La nouvelle saison de Rainbow Six Siege est lancée !

Publié le Mercredi 8 septembre 2021 à 11:00:00 par Côme Richetta

C'est l'heure de s'y remettre

C’est une nouvelle saison et du nouveau contenu additionnel pour, avec l’opération. Un battlepass avec plus d’une centaine de récompenses, qui se font honnêtement toutes éclipsées par le skin d’arme du C7E de Jackal avec une baïonnette.Plusieurs opérateurs ont été mis à jour, d'autres ont baissé en prix, de nouveaux skins d'armes sur le thèmesont disponibles et les tenues élites sont désormais personnalisables.Et comme pour chaque nouvelle saison,sera gratuit au téléchargement dupour tout ceux qui n’ont pas encore essayé le jeu de tir tactique culte.