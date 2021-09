- Dream Cycle en early access sur Steam

Publié le Mercredi 8 septembre 2021 à 10:50:00 par Côme Richetta

Et un trailer qui donne froid dans le dos

On dirait que le créateur den’a pas chômé. Lui et Cathuria Games nous révèlent un trailer cryptique de leur prochain jeuqui donne envie !L’histoire est un mystère, les images de gameplay sont entraînantes et la voix off nous donne l’impression d’être tombé dans un Dark Souls. Des extraits aux visuels perturbants qui me feraient presque ouvrir mon porte feuille pour un jeu en early access.Et puis cette musique.Donc oui,est déjà disponible en early access sur Steam, avec une promotion de lancement.