- Le RPG érotique Iragon a été financé à 940% sur Kickstarter

Publié le Mercredi 8 septembre 2021 à 10:40:00 par Luc Vidal

Beaucoup de joueurs sont visiblement motivés

, un projet de RPG fantasy érotique, a été financé à 940% sur Kickstarter.Dans, vous incarnez Darick, un aspirant chevalier plongé au milieu d’une guerre. Le jeu promet de nombreuses choses : un système de combat alliant corps à corps et magie, de l’amélioration de compétences, un monde possédant plusieurs niveaux et environnements différents, et enfin une histoire interactive dans laquelle vous pourrez développer vos relations avec plusieurs personnages féminins du jeu, pouvant aller jusqu’à la romance et bien plus.Avec presque 1000% de financement,est quasiment certain de voir le jour. D'autant plus que son prologue est déjà disponible sur Steam. Il est prévu sur PC, en mode standard ou VR.