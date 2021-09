RAM Pressure sort le 15 septembre sur Steam

Publié le Jeudi 9 septembre 2021 à 09:40:00 par Luc Vidal

Tactique, tour par tour et météorites

Lesort de l’accès anticipé et sera disponible en version complète.Ce jeu, inspiré de XCOM, propose des combats tactiques en tour par tour à la troisième personne. Il propose une campagne solo et des modes multijoueur. DES modes, puisque qu’il sera possible d’affronter d’autres joueurs, mais aussi de faire des missions en co-op en PvE. Le jeu possèdera une centaine d’armes et une douzaine de classes, permettant la personnalisation de votre équipe.sera gratuit, avec des achats optionnels dans le jeu.