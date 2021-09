Far Cry 6 dévoile une jolie vidéo de Gameplay

Publié le Jeudi 9 septembre 2021 à 09:30:00 par Théo Valet

On prend les mêmes et on recommence ?

Avec sa sortie le 7 octobre prochain,fait régulièrement parler de lui pour faire monter la sauce et pour se présenter aux joueurs. Après avoir dévoilé un trailer sur les configurations à avoir pour jouer sur PC, Ubisoft nous propose une grosse vidéo qui fait le tour de ce qu'on pourra trouver dans le jeu.Dans, vous allez incarner Dani (homme ou femme), qui va se retrouver plus ou moins malgré elle à affronter Anton Castillo, le dictateur dirigeant Yara. Avec les différents groupes de guérilleros de l'île, il va falloir nouer des liens solides pour renverser le tyran. Dans vos différentes bases, vous pourrez modifier vos armes et autres équipements qui seront assez nombreux en jeu.Comme pour Far Cry 5, vous pourrez jouer seul ou a deux dans Yara, le lieu du jeu. Tout a été fait pour que tout marche parfaitement bien au niveau du transfert de l'expérience et autres.On se donne donc rendez-vous lepour voir ce qu'il en est de ce nouveau Far Cry.