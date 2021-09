Struggling est disponible

Publié le Jeudi 9 septembre 2021 à 11:15:00 par Théo Valet

Moche, mais pas méchant

Dans, vous incarnez une étrangeté qui recherche les légendaires Dieux de l'Abomination. Vous partez donc à l'aventure aux commandes de cette étrange chose, en solo ou en coopération à deux joueurs ou chacun contrôle une partie des membres de la bestiole.Le style artistique du jeu est assez fun, mélangeant comédie et horreur avec des lieux comme un laboratoire sinistre, des canyons, des mines, etc. Le jeu vous fera faire face à des énigmes à résoudre pour avancer, où vous devrez utiliser élan et inertie pour sauter d'obstacle en obstacle. Votre étrange personnage pourra aussi muter durant le jeu et fera l'acquisition de pouvoir lui permettant de ralentir le temps, de détacher ses bras, etc.Le jeu à l'air loufoque mais très drôle. Il estsuret