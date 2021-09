Mahokenshi se dévoile en vidéo

Publié le Jeudi 9 septembre 2021 à 11:00:00 par Luc Vidal

Mages ET Samouraïs

est annoncé et est prévu en accès anticipé pour début 2022.Dans ce jeu fortement inspiré du folklore japonais, vous incarnez un Mahokenshi, à la fois mage et samourai (attention ça ne rigole pas), et allez devoir défendre les Îles Célestes contre leurs envahisseurs.est à mi-chemin entre le jeu de plateau et le jeu vidéo, alliant deckbuilding et combats en tour par tour sur des cases hexagonales. Au fil du jeu, vous pourrez donc faire progresser votre personnage, faire évoluer votre deck et améliorer vos combos et votre stratégie.