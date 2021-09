Subdivision Infinity DX vous envoie en orbite

Publié le Jeudi 9 septembre 2021 à 12:00:00 par Côme Richetta

Sergent Jed Riddle à la rescousse

Dans, vous incarnez le sergent Jet Riddle, appelé en renfort pour faire une investigation à propos d’une base spatiale minière qui s’est fait détruire par un groupe de mercenaires.Avec 40 missions du mode histoire, vous allez devoir améliorer votre vaisseau et son armement, ainsi qu’ajouter de nouveaux vaisseaux à votre flotte. Des combats en dogfight à grande vitesse sont prévu, mais pas seulement. La galaxie regorge d’endroits à découvrir et de commerce à établir. Au travers de quêtes secondaires, vous pourrez explorer la galaxie et en apprendre plus sur ce qui s’y trame.est prévu pour le, sur PS4, Xbox One, Nintendo Switch et PS5.