In Sound Mind, l'horreur de l'esprit

Publié le Jeudi 9 septembre 2021 à 11:40:00 par Côme Richetta

Quand les traumas refont surface

Le studio Modus Games nous propose leur nouveau jeu d’horreur sur le thème psychologique, intituléVous incarnez le psychologue d’une petite ville dont les habitants ont de sérieux traumas. Au travers de chaque niveau, vous allez revivre les séances que vous avez passées avec eux, mais dans leur esprit. Vous allez retracer leurs peurs en écoutant les cassettes d’enregistrement audio, ce qui vous donnera peut-être une chance de survie dans la psyché de ces pauvres âmes.D’un gardien de phare qui a peur du noir à un ancien opérateur radio pendant la guerre, les thèmes abordés et les lieux à visiter semblent variés et captivants. Le Gameplay principal du jeu repose sur ses puzzles, mais ce sont les décors et les effets visuels qui semblent avoir été soigneusement mis en place, nous offrant une atmosphère pour le moins oppressante.Déjà disponible à la précommande,sortira le 28 septembre sur PS5, Xbox Series et PC, ainsi que prochainement sur la Nintendo Switch.