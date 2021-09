PlayStation Showcase : Gran Turismo 7

Publié le Vendredi 10 septembre 2021 à 09:40:00 par Luc Vidal

De belles voitures, des bruits de moteurs, et des paysages

vient d’être annoncé pour lesur PS4 et PS5 via un trailer durant le PlayStation Showcase.Dans ce trailer, on voit un joli menu en 3D, une personnalisation assez démente d’une voiture, et bien sûr, des voitures qui roulent. Beaucoup de voitures qui roulent. De belles voitures avec de beaux graphismes. On n’en attendait pas moins de ce premier opus sur la nouvelle génération de consoles. D’autant plus que ce 7e épisode de la série s’est pas mal fait attendre.