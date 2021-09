(TEST) Warhammer 40,000 : Battlesector (PC)

Publié le Jeudi 9 septembre 2021 à 12:30:00 par Théo Valet

Dans les ténèbres d'un lointain futur, il n'y a que des Space Marines.

Côme est un gars vraiment cool, il a de beaux cheveux, il est intelligent, il sait faire du skate, bref, il a presque tout pour plaire. J'insiste sur le mot presque. Parce que malgré tout ces beaux aspects de sa personnalité, un fossé nous sépare lui et nous. Ce fossé, il l'a creusé seul, en étant fan de Warhammer. Pas n'importe quel Warhammer, les "fameux" Warhammer 40,000.Vous allez me demander, c'est quoi le problème avec les Warhammer 40,000 ? Et bien, c'est simple mesdames et messieurs, c'est tout simplement surcoté. Une armée de mongoles consanguins en armure qui ont comme seul passe-temps de se péter la gueule mutuellement ou alors de péter la gueule aux autres ce n'est pas intéressant. Les Space Marines, c'est chiant, on en mange à toutes les sauces que ce soit en jeu vidéo, en jeu de plateau, en livres, et j'en passe. C'est simple, ils devraient renommer Warhammer 40,000 en Warhammer Space Marines.Surtout que ce n'est pas comme si il n'y avait que 40,000, bien au contraire. Il existe un autre pilier de Warhammer qui est plus récent, plus original, plus tout. Il s'agit deLuc m'en est témoin, dans ce fabuleux univers tout est mieux, les races sont plus stylées, les figurines sont plus incroyables, l'histoire est vachement plus intéressante, tout y est pour qu'on adore. Mais non, malgré ça Côme reste avec ces Space Marines. Au fond de lui, il sait qu'est meilleur que 40,000, mais il continue de s'accrocher. Il jette son argent pour eux encore et toujours. Devant cet énorme gâchis, nous avons abandonné l'idée de le ramener du bon côté.Du coup, forcément, il s'est amusé sur Warhammer 40,000 : Battlesector, il a pu jouer ces débiles préférés et fracasser de l'alien par paquet de 100. Et il a écrit un test dessus, que vous pouvez retrouver juste en dessous.