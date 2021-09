Le Volume 2 des NIS Classics est déjà annoncé

Publié le Jeudi 9 septembre 2021 à 12:20:00 par Côme Richetta

Le Volume 1 n'est même pas encore sorti...

Si vous vous rappelez bien, je parlais en début de semaine du premier volume de, reprenant deux JRPG de l’époque de la PS2 et qui les remettait au goût du jour.Eh bien qui dit volume 1 dit forcément un volume 2 après, et il a déjà été annoncé, avec peut-être un peu trop de "dood" dans leur trailer.Encore une fois,va nous proposer deux JRPG dans une version améliorée, et cette fois c’est au tour deetEncore aucune date de sortie précise, mais tout ce que nous savons, c’est que ce Volume 2 sortira ensur Nintendo Switch.