PlayStation Showcase : BEAUCOUP de beaux jeux arrivent

Publié le Vendredi 10 septembre 2021 à 09:30:00 par Théo Valet

Un vrai régale

God Of War Ragnarok

Marvel's Spider Man 2

Marvel's Wolverine

Gran Turismo 7

Uncharted : Legacy of Thieves Collection

Star Wars : Knights of the Old Republic - Remake

Alan Wake Remake

Project Eve

Forspoken

Tchia, un jeu inspiré par la Nouvelle-Calédonie et qui se veut présenter cette culture en y ajoutant quelques éléments fantastiques. Votre personnage, Tchia, peut prendre le contrôle des animaux et des objets afin de les commander pour résoudre les énigmes qui seront sur son chemin.

Blood Hunt, un jeu de tir free-to-play. Il prend la forme d'un battle royale à la troisième personne et se déroule dans l'univers de Vampire : La Mascarade. Vous incarnez plusieurs factions de vampire qui vont se faire la guerre.

Ghostwire Tokyo, qui avait déjà fait parler de lui, mais qui cette fois-ci en a dévoilé un peu plus. On est donc dans un jeu à la première personne où les habitants de Tokyo ont disparu, remplacer par des entités démoniaques issues du folklore japonais. Vous allez les affronter et les détruire avec vos pouvoirs liés aux éléments de la nature comme l'eau, le feu, le vent, ...

Tiny Tina's Wonderlands est le nouveau jeu de Gearbox. Il s'agit d'un jeu de tir fantastique et apparemment chaotique où vous allez affronter un tyran dans un monde assez fou. Dans son style, je trouve qu'il y a un petit air de Borderlands

GTA V et GTA Online sur PS5

et sur PS5 Tom Clancy's Rainbow Six Extraction

Deathloop

Marvel's Guardians of the Galaxy

Au cours d'une présentation assez longue (42 minutes), Sony nous a présenté beaucoup de ces futurs hits pour les années à venir. On retrouve :Pour ces gros hits, on va vous faire des articles à part, ne vous inquiétez pas. On retrouve également des jeux moins AAA comme :On a également eu droit à des jeux plus connus qu'on nous avait déjà présenté comme :Voici une vidéo du Showcase dans son entièreté :