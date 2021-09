PlayStation Showcase : Knights of the Old Republic Remake

Publié le Vendredi 10 septembre 2021 à 10:30:00 par Côme Richetta

Après de longues années, le retour du côté obscur...

Voilà de quoi enflammer les fans de jeux Star Wars en une minute. Ils ont tellement faim d’un nouveau jeu qu’un simple screenshot ou logo du remake deaurait suffit à lancer la hype.Plus de 18 ans après la sortie du jeu original qui aura valu la renommée de Bioware en tant que studio qui écrit de bonnes histoires en plus de faire des jeux , ce remake den’est cependant peut-être pas ce que les fans attendaient, c’est-à-dire un nouveau jeu.Mais franchement quittes à avoir un remake,reste un des jeux les plus emblématiques de l’univers Star Wars, et j'espère que nous auront des images de gameplay bientôt. En attendant si vous n’avez toujours pas joué à l’original, il est encore temps de vous rattraper.