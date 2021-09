PlayStation Showcase : Uncharted, Legacy of Thieves Collection

Publié le Vendredi 10 septembre 2021 à 10:20:00 par Luc Vidal

Pas besoin de les décrire, on les connaît déjà

Pour ce PlayStation Showcase, Naughty Dog nous dévoile les versions remastered de Uncharted : A Thief’s End et Uncharted : The Lost Legacy dans une collection appeléeCette collection est prévue pour début 2022 et sera disponible sur PS5, mais aussi sur PC. De quoi intéresser ceux qui résistent encore et toujours à l’appel de la console. Alors, si comme moi vous n’avez jamais touché à un Uncharted, ça peut valoir le coup. Parce que même si ce ne sont « que » des versions remastered, on a quand même deux jeux.