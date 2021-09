PlayStation Showcase : Forspoken

Publié le Vendredi 10 septembre 2021 à 10:40:00 par Côme Richetta

Il est écrit que seule Frey peut vaincre Sila

Voici le premier titre original dont nous parlons aujourd’hui,! Il s’agit d’un tout nouvel univers que les joueurs vont pouvoir explorer en tant que Frey, une jeune femme aspirée dans un monde de magie et de dragons qu’elle devra sauver. De quoi bien contraster son existence morne sur Terre.Des visuels bluffants, du parkour, du platforming et de la voltige à haute vitesse, et des sortilèges de combat qui doivent laisser des séquelles aux pauvres victimes,semble proposer un monde riche en couleurs avec une variété d’approches au combat et au déplacement.Mais moi je n’ai qu’une seule question à poser : quid du chat laissé derrière ?