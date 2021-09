Hot Weels Unleashed dévoile son système de personnalisation

Publié le Vendredi 10 septembre 2021 à 11:40:00 par Théo Valet

C'est pour bientôt !

Mattel et Milestone continuent la promotion de leur merveille : Hot Weels Unleashed. Aujourd'hui, on en sait plus sur le système de personnalisation de véhicule et de sous-sol qui sera dans le jeu. A l'image d'un jeu comme Need For Speed, vous pourrez faire vos propres styles pour chaque voiture avec des autocollants, des formes et des couleurs. Vous pourrez partager vos créations avec le monde entier et télécharger ceux qui vous plaît.La vidéo montre aussi le fameux sous-sol, votre QG que vous pouvez personnaliser comme vous le voulez avec des meubles à choisir, de la décoration et des accessoires.Le jeu est prévu pour le 30 septembre 2021, soit dans exactement 20 jours. Il me tarde de l'avoir entre les mains, c'est moi qui vous le dis !