PlayStation Showcase : Alan Wake Remastered

Publié le Vendredi 10 septembre 2021 à 11:10:00 par Luc Vidal

Tiens donc un Remaster

Pour le PlayStation Showcase de cette année,revient avec une version remastérisée pour PS4 et PS5.Le célèbre jeu d’action scénarisé sera disponible dès le, de quoi stimuler la nostalgie des fans et faire découvrir ce jeu aux plus jeunes. Carest sorti originellement en 2010, ça fait plus de 10 ans quand même. Pour ceux qui ne connaissent pas,est un jeu à la troisième personne qui mélange horreur, histoire, action, survie et aventure. Si vous voulez vous en faire une idée, voici le trailer.