Matrix Resurrections se dévoile avec un premier trailer

Publié le Vendredi 10 septembre 2021 à 11:30:00 par Théo Valet

Je cite le maître : Ça va être de la MEEEERDE

18 ans après Matrix Revolutions, Lana Wachowski revient seule avec Matrix Resurrections. Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss reviennent en tant que Neo et Trinity, mais Laurence Fishburne a cédé sa place à Yahya Abdul-Mateen II qu'on a pu voir dans Aquaman. Pourquoi ce choix ? Aucune idée, mais c'est vachement dommage vu que c'est une suite de la trilogie originale.Le pitch du film est encore assez flou, les personnages principaux semblent avoir perdu la mémoire et tout semble avoir recommencé à zéro. Seul Morpheus semble se souvenir et essaie de faire sortir Neo de la Matrice. Il va donc falloir attendre encore un peu pour en savoir plus. En tout cas, on voit que les nouvelles technologies d'aujourd'hui semblent faire des merveilles niveau effets spéciaux. Matrix Resurrections sera-t-il merdique ou au contraire incroyable ? On verra ça le 15 décembre au cinéma !