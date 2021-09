- Techland vous propose une petit histoire audio issue de l'univers de Dying Light

Publié le Vendredi 10 septembre 2021 à 12:00:00 par Théo Valet

Installez vous confortablement et écoutez

Toujours dans l'idée de promouvoir Dying Light 2 Stay Human, Techland vous propose une histoire de 10 minutes qui raconte une légende urbaine issue du monde de Dying Light. Elle est la première histoire d'une série de plusieurs légendes urbaines qui sortiront petit à petit jusqu'à la sortie du jeu.Cette histoire est racontée par Cyrille Monge, un habitant de City, une ville fictive présente dans le jeu. Il narre son histoire aux autres habitants de la ville afin de reconstruire des liens et étouffer les bruits des horribles monstres la nuit.J'aime beaucoup à la fois l'idée et l'histoire, on en apprend plus sur le lore du jeu avec un format assez peu utilisé par les studios de jeu. C'est très bien raconté en plus de ça donc c'est tout bénef !Dying Light 2 Stay Human est prévu pour le 7 décembre 2021 sur PS4 et PS5, Xbox One et Series ainsi que sur PC.