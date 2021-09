- Terrain of Magical Expertise sort aujourd'hui !

Publié le Vendredi 10 septembre 2021 à 12:40:00 par Côme Richetta

La magie de Paint

Nous avions déjà parlé de TOME lors de la sortie de son trailer la semaine dernière, et l’attente se termine enfin :sort aujourd’hui, et avec un petit trailer en bonus.Le jeu de rôle avec son système de QTE en combat et un humour bien prononcé vient se rajouter à la liste de jeux à essayer ce mois-ci, et vous pouvezl’acheter pour PC uniquement.