- A quoi jouez-vous ce weekend ?

Publié le Samedi 11 septembre 2021 à 10:00:00 par Luc Vidal

On se remet du PlayStation Showcase

Et voilà, le PlayStation Showcase est passé. On a eu le droit à des nouveaux jeux, des licenses qui reviennent, et pas mal de remakes et nouvelles versions de jeux connus pour la PS5. Avec l’annonce du nouveau Matrix, on a revu beaucoup de visages connus ces derniers temps.Personnellement, les remakes ne m’intéressent pas, même si je n’ai jamais joué aux jeux originaux. Par contre,ou, ça m’intéresse. Ils ont aussi annoncésur PS5, du coup on a perdu Théo. Il devrait se calmer et revenir durant le week-end. Côme a été un peu plus contrôlable avec l'annonce deD’ailleurs, Théo s’éclate sur le jeu qu’il est en train de tester. Côme, lui, joue actuellement sur. Moi, je change rarement de jeu, donc je suis toujours suret(en plus on a une nouvelle saison pour ce dernier), j’attends toujoursetEt donc, vous qui attendez tous ces merveilleux nouveaux jeux, ou ces incroyables remakes, à quoi jouez-vous ce weekend ?